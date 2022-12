POL-HS: 5er BMW gestohlen

Erkelenz (ots) - Von einem Privatgelände an der Venloer Straße entwendeten Diebe in der Nacht von Montag (28. November), 18.30 Uhr, auf Dienstag (29. November), 6 Uhr, zirka 80 bis 90 Europaletten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

