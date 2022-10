Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (408/2022) Unbekannte stehlen grünen Motorroller in der Gartenstraße

Göttingen

Göttingen, Gartenstraße, Höhe Hausnummer 14 Nacht zu Samstag, 24. September 2022

GÖTTINGEN (jk) - In der Göttinger Gartenstraße ist in der Nacht zum 24. September (Samstag) ein grüner Motorroller (Foto) gestohlen worden. Das Kleinkraftrad der Marke "Zhongneng" war in Höhe Hausnummer 14 abgestellt. An dem Fahrzeug war ein abgelaufenes, blaues Versicherungskennzeichen angebracht.

Der aktuelle Wert des Zweirades beträgt etwa 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Göttingen, Telefon 0551/491-2115.

