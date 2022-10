Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (406/2022) Wohnungsbrand in Göttingen-Geismar - Mieter bei Sturz aus Fenster tödlich verletzt, Ermittlungen zur Ursache dauern an

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Geismar

Montag, 3. Oktober 2022, gegen 13.50 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - In einer Wohnung im 2. Obergeschoss eines Mehrparteienhauses im Göttinger Stadtteil Geismar ist am Montagnachmittag (03.10.22) gegen 13.50 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Der Mieter der Wohnung stürzte in der Folge aus einem der Fenster. Wie es dazu kam, steht noch nicht fest. Der Göttinger erlag noch vor Ort seinen erlittenen Verletzungen. Eine Bewohnerin des Hauses wurde beim Passieren des Treppenhauses durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell