POL-HS: Polizeibericht Nr. 334 vom 04.12.2022

Wegberg (ots) - Eine Wegbergerin befand sich am Donnerstagmorgen (1. Dezember) gegen 10 Uhr in einem Geschäft an der Hauptstraße, als sie eine junge Frau bemerkte, die mehrmals auffallend dicht an ihr vorbei ging. An der Kasse bemerkte die 57-Jährige dann den Diebstahl ihrer Geldbörse aus der Handtasche. Darin hatten sich neben persönlichen Ausweisdokumenten auch eine Debit- sowie Kreditkarte befunden, mit denen kurz ...

mehr