POL-EU: Mit Quadt überschlagen

Köln (ots) - Plötzlich passierte die Katastrophe in der eigenen Heimat: Vor sechs Monaten regnete es in unserem Land so stark, dass Bäche zu reißenden Strömen wurden, Straßen versanken, Bäume, Autos, ganze Häuser weggerissen wurden. Allein in NRW starben 48 Menschen. Viele Bewohner in Bad Münstereifel, im Bergischen Land oder in Erftstadt verloren ihr Zuhause ...

