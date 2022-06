Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebesgut zurück erlangt

Euskirchen (ots)

Samstagabend (22.32 Uhr) bemerkte der Bewohner eines Hauses an der Thüringer Straße eine Frau in seiner Garage. Offensichtlich hatte diese Werkzeuge aus der Garage entnommen und flüchtete in Richtung Innenstadt. Der Geschädigte sowie eine weitere Zeugin folgten der Diebin und stellten diese zur Rede. Die polizeibekannte Frau ließ die gestohlenen Gegenstände fallen und setzte ihre Flucht in Richtung Innenstadt fort. Auf Videoaufzeichnungen konnte die 35-Jährige Diebin durch die eingesetzten Polizeibeamten einwandfrei als Täterin identifiziert werden.

