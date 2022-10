Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ergänzung zur Pressemitteilung vom 03.10.2022 Landau - Sachbeschädigungs-

Einbruchsserie unter anderem an Fahrzeugen; Taten konnten aufgeklärt werden.

Landau (ots)

Wie bereits in einer Pressemitteilung vom 03.10.22 gesteuert, kam es in der Nacht vom 02.10.22 - 03.10.22 zu einer Serie von Sachbeschädigungen/PKW-Aufbrüchen, von insgesamt acht Fahrzeugen, in Landau im Bereich Horststraße/Maximilianstraße. Hinzu kommt der Aufbruch eines Mofa Rollers (Top Case/Helmfach) und eine Sachbeschädigung an einem Discounter, die aufgeklärt werden konnten. Ebenfalls in dem Zusammenhang wurden die Diebstähle von 12 Mercedessternen im Stadtteil Queichheim durch die Täter eingeräumt. Bei den Tätern handelt es sich um drei Jugendliche. Zu den Diebstählen der Mercedessterne sind bislang keine Geschädigten bekannt.

Geschädigte möchte sich bitte mit der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell