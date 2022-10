POL-PDLD: Brennende Heuballen

Landau in der Pfalz (ots) - Im Zeitraum vom 14.10.2022, 18:00 Uhr bis zum 17.10.2022, 16:00 Uhr hatte die Geschädigte ihr Fahrzeug, einen PKW der Marke Opel in der Farbe schwarz in der Augustinergasse in Landau im ruhenden Verkehr abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie diverse Beschädigungen an diesem feststellen. Neben einer Eindellung in der Motorhaube und Kratzern an der Windschutzscheibe, ...

mehr