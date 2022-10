Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrzeug im ruhenden Verkehr beschädigt

Landau in der Pfalz (ots)

Im Zeitraum vom 14.10.2022, 18:00 Uhr bis zum 17.10.2022, 16:00 Uhr hatte die Geschädigte ihr Fahrzeug, einen PKW der Marke Opel in der Farbe schwarz in der Augustinergasse in Landau im ruhenden Verkehr abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie diverse Beschädigungen an diesem feststellen. Neben einer Eindellung in der Motorhaube und Kratzern an der Windschutzscheibe, wies ihr Fahrzeug im Heckbereich einen frischen Unfallschaden auf. Ein Verursacher der Sachbeschädigung und des Verkehrsunfalls konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Es wurden entsprechende Strafanzeigen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

