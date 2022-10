Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schweigen-Rechtenbach und Birkenhördt Diebstahl von Großflächenplakaten

Schweigen-Rechtenbach und Birkenhördt (ots)

In der Nacht vom 16. auf den 17.10.2022 wurden in Schweigen-Rechtenbach mehrere Großflächenplakate der Bürgermeisterkandidatin der SPD, gestohlen. Die Plakate waren für die Wahl des Verbandsbürgermeisters aufgestellt und mit Kabelbindern an Bauzäunen befestigt. Die Bauzäune wurden am Tatort zurückgelassen. Ein weiterer Diebstahl von Großflächenplakaten ereignete sich im Zeitraum vom 17.09.2022 bis zum 10.10.2022 auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 427, kurz vor der Ortsgemeinde Birkenhördt. Die Plakate waren auch hier an Bauzäunen befestigt. Die Bauzäune wurden hier mitgenommen. In beiden Fällen werden Zeugen gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

