BPOL-HRO: Haftbefehl am Überseehafen vollstreckt

Neuburg (ots) - Um 01:39 Uhr des 26.02.2023 kam es am Bahnübergang am Haltepunkt Neuburg-Steinhausen zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Die Bundespolizeiinspektion Rostock wurde zu einem verunfallten PKW am Haltepunkt Neuburg- Steinhausen gerufen, der möglicherweise im Gleisbett liegengeblieben ist. Am Ereignisort eingetroffen konnte in ca. 50m Entfernung ein auf dem Fußgängerweg abgestellter blauer PKW festgestellt ...

mehr