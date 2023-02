Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizei ermittelt Betrügerpärchen

Schwerin (ots)

Einem Mitarbeiter des Reisezentrums der Deutschen Bahn AG am Hauptbahnhof Schwerin fiel in der letzten Zeit eine weibliche Person auf, die wiederholt so genannte Überzahlscheine der DB AG vorlegte und sich auszahlen ließ. Überzahlscheine werden durch das Zugpersonal ausgestellt, wenn beim Erwerb der Zugfahrkarte mit Barmitteln nicht ausreichend Wechselgeld vorhanden ist. Mit diesen Überzahlscheinen (Gutschrift) erhält der Reisende seinen zu viel gezahlten Betrag in Bar beim nächsten Service Point zurück. Über seine Feststellung informierte der Mitarbeiter des Reisezentrums der Deutschen Bahn AG die Bundespolizisten am Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Schwerin. Diese nahmen die Ermittlungen auf. Hier konnte festgestellt werden, dass die auf den Gutscheinen genannte Fahrkartenkontrollnummer bei allen Belegen identisch war. Eine Befragung des Zugbegleiters der jeweils genutzten Züge ergab, dass von diesem keine Überzahlscheine ausgestellt wurden. Weiterhin stimmten die Zangenabdrücke (Datum und Uhrzeit) nicht mit den tatsächlichen Zugfahrzeiten überein. Auffällig war insbesondere, dass der zu entrichtende Fahrpreis relativ klein war und die Auszahlsumme der Gutschrift hoch. Der Betrag der Überzahlung belief sich nahezu regelmäßig auf 194,- Euro. Vorgelegt wurden die Überzahlscheine u. a in Schwerin, Wismar und Hamburg. Die weiteren Ermittlungen führten zu einer 40-Jährigen, die sich als Lebensgefährtin eines ehemaligen Mitarbeiters der Deutschen Bahn herausstellte. Der 31 Jahre alte Mann hatte trotz mehrfacher Aufforderung nach seiner Kündigung das ihm überlassene Zahlungsverkehrsterminal nicht zurückgegeben und damit offensichtlich die vorgelegten Überzahlscheine ausgestellt.

Anhand der vorläufigen Ermittlungsergebnisse wurde bei der Staatsanwaltschaft eine Wohnungsdurchsuchung angeregt und durch das Amtsgericht angeordnet. Bei der Wohnungsdurchsuchung durch die Bundespolizei wurde neben dem 31-Jährigen auch seine Lebensgefährtin angetroffen. Es konnten umfangreiche Beweismittel, unter denen sich ein mobiles Fahrkartenterminal, ein Zahlungsverkehrsterminal, eine Schaffnerzange und diverse Blöcke von Hotel- und Taxigutscheinen der DB AG befanden, aufgefunden werden. Der derzeitig bekannte Schaden der Betrugsdelikte beläuft sich auf ca. 8.000,- Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

