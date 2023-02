Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Fahrerflucht am Haltepunkt Neuburg-Steinhausen

Neuburg (ots)

Um 01:39 Uhr des 26.02.2023 kam es am Bahnübergang am Haltepunkt Neuburg-Steinhausen zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Die Bundespolizeiinspektion Rostock wurde zu einem verunfallten PKW am Haltepunkt Neuburg- Steinhausen gerufen, der möglicherweise im Gleisbett liegengeblieben ist. Am Ereignisort eingetroffen konnte in ca. 50m Entfernung ein auf dem Fußgängerweg abgestellter blauer PKW festgestellt werden. Zeugen haben gesehen, wie das Fahrzeug nach Überqueren des Bahnübergangs Neuburg-Steinhausen in Richtung B 105 mit Fußgängerabgrenzungsgitter kollidierte. Laut Aussage der Zeugen versuchte der Fahrzeugführer das verunfallte Fahrzeug erneut zu starten. Der Startversuch blieb erfolglos. Der Fahrer verließ daraufhin das Fahrzeug, zeigte dabei wohl deutliche Ausfallerscheinungen und flüchtete im Anschluss in das nahe gelegene Waldstück. Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung im Waldstück durch zwei Streifen der Landespolizei und der Bundespolizei verlief trotz Einsatz eines Polizeihundes negativ. Die Schadenshöhe am Bahnübergang beträgt ca. 15.000 EUR.

