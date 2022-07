Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ramberg - Kindergartengelände mutwillig beschädigt

Ramberg (ots)

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit zwischen Freitag, 16:00 Uhr bis Montag, 08:00 Uhr, suchten mehrere Personen das Grundstück des kath. Kindergartens in der Hermersbachstraße auf und beschädigten dort auf dem Freigelände diverse Gegenstände. Unter anderem wurden mehrere Stühle gegen die Hausfassade geschleudert, wodurch Teile des Verputzes abplatzten. Zeugen, welche die Sachbeschädigungen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Annweiler unter Tel.: 06346/964619 in Verbindung zu setzen. Vor Ort konnte die Polizei beweiskräftige Gegenstände sichern, welche Rückschlüsse auf die Verursacher ermöglichen könnten. Den Randalierern wird seitens des Kath. Kindergartens und des Ortsbürgermeisters auf diesem Wege die Möglichkeit geboten, ein klärendes Gespräch zu suchen.

