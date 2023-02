Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: 41-Jähriger mit falschen Kennzeichen unterwegs

Rostock (ots)

Am gestrigen Donnerstag, den 23.02.2023 fiel den Beamten der Bundespolizei im Rahmen der Binnengrenzfahndung auf der Bundesautobahn A 20 ein VW Golf auf. Zur Kontrolle wurde der Fahrzeugführer nebst Pkw zum nächstgelegenen Parkplatz geleitet. Bereits nachdem der Fahrzeugführer den Pkw verlassen hatte, äußerte er spontan: "Ja ich weiß, dass an dem Fahrzeug nicht die richtigen Kennzeichen dran sind." Eine Überprüfung durch die Bundespolizisten ergab dann auch, dass die angebrachten Kennzeichen für einem VW Passat ausgegeben wurden. Dieser Wagen gehöre seinem Vater und er selbst habe dessen Kennzeichen an seinem VW Golf angebracht, so die Aussage gegenüber den Beamten. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der von ihm geführte VW Golf am 09.02.2023 außer Betrieb gesetzt wurde und weder zugelassen, noch versichert sowie versteuert war. Da ein Kraftfahrzeug und die dafür ausgegebenen Kennzeichen eine zusammengehöremde Urkunde darstellen, besteht der Verdacht der Urkundenfälschung. Hinzu kommen Ermittlungen wegen des Kennzeichenmissbrauches, des Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz sowie der Steuerhinterziehung. Zuständigkeitshalber wurde der Sachverhalt an das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf übergeben.

