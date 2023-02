Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Nach Zugangriff - Schadenshöhe vorläufig auf 245.000,- Euro geschätzt

Rostock (ots)

Wie die Bundespolizeiinspektion Rostock in ihrer Pressemitteilung (Unbekannte attackieren Fanzug) vom 20.02.2023 berichtete, kam es auf der Rückfahrt des Fanzuges des SV Darmstadt 98 anlässlich des Fußballspiel am Samstag, den 18.02.2023 in Rostock zu einem zweimaligen Angriff von außen auf den Zug. Bereits kurz nach der Ausfahrt am Hauptbahnhof Rostock wurde dieser mit Steinen beworfen, wobei diverse Scheiben beschädigt wurden. Ein weiterer Angriff erfolgte zwischen den Ortschaften Blankenberg und Ventschow. Hier wurde der Zug neben schweren Gegenständen auch mit Farbbeuteln beworfen und auf seiner Gesamtfläche mit Farbe besprüht. Nunmehr hat der Eigentümer des Zuges, die Schienenverkehrsgesellschaft mbH (SVG), die vorläufige Schadenshöhe auf 245.000,- Euro beziffert. Neben der Erneuerung der beschädigten Scheiben und einer ca. 14-tägigen Ausfallzeit wird die Beseitigung der Farbbesprühungen den größten Posten einnehmen. Da hier offensichtlich eine Spezialfarbe verwendet wurde, die sich nicht durch Dampfstrahler und normalen Graffiti-Entferner lösen lässt, muss ggf. eine Neulackierung des aus neun Wagen bestehen Wagenparks erfolgen. Dies wäre besonders ärgerlich, da die Fahrzeuge größtenteils erst im Dezember 2022 neu lackiert wurden.

