Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizei ermittelt Tatverdächtigen

Rostock (ots)

Eine 21-Jährige Frau wandte sich am 14.02.2023 an eine am Hauptbahnhof Rostock befindliche Streife der Bundespolizei und teilte mit, dass ein ihr unbekannter Mann mit seinem Smartphone den Intimbereich in verletzender Weise gefilmt habe. Die Geschädigte konnte einen Tatverdächtigen auf gesicherten Videodaten wiedererkennen. Dieser war für die Bundespolzisten aus Sachverhalten, die exhibitionistische Handlungen im Jahr 2022 betreffen, kein Unbekannter.

Aufgrund der schnellen Identifizierung konnte der mutmaßliche Täter auf dem Heimweg von der Arbeit durch die Bundespolizisten gestellt und vorläufig festgenommen sowie sein Handy beschlagnahmt werden. Zudem ist seine Wohnung auf Anordnung der Staatanwaltschaft durchsucht worden. Dort wurden zahlreiche Datenträger vorläufig sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen - insbesondere die umfangreiche Auswertung der sichergestellten Datenträger - dauern an.

