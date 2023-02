Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Schmierfinken unterwegs

Parchim/Wismar/Schwerin (ots)

Zu gleich drei größeren Schmierereien kam es am vergangenen Wochenende im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Rostock.

In Parchim wurde durch die Beamten des Bundespolizeireviers Schwerin ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hier wurde in der Nacht vom 04.02. bis 05.02.2023 auf dem Betriebshof der ODEG ein dort abgestellter Triebwagen, neben zwei großflächigen Pieces, mit den Schriftzügen "SÜDBAHN ERHALTEN und VERKEHSWENDE JETZT" auf einer Gesamtfläche von mehr als 30 m² beschmiert. Die Tat kann auf den Zeitraum von 23:00 Uhr bis 14:00 Uhr beschränkt werden.

Auf 6 m² wurde der Wagen eines Triebfahrzeuges, welches im Bahnhof Wismar an der Tankanlage-Gleis 9 abgestellt war, besprüht. Hier wurden neben einem aus fünf Buchstaben bestehenden Schriftzug zwei Tags und eine zweistellige Zahlenkombination angebracht. In diesem Fall lässt sich die Tatzeit zwischen 05.02./23:00 Uhr und dem 06.02./00:15 Uhr eingrenzen.

Ebenfalls in der Nacht vom 04.02. auf den 05.02.2023 wurde in der Abstellanlage Schwerin ein dort abgestellter Wagenpark der Deutschen Bahn AG beschmiert. In einer Gesamtgröße vom 38 m² wurden an dem Wagenpark drei Pieces und zwei Tags angebracht. Die jeweiligen Schadenshöhen stehen noch nicht fest.

In allen drei Fällen gibt es derzeit keine Hinweise zu möglichen Täter/Tätern.

Im Zusammenhang mit den Taten bittet die Bundespolizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen beobachtet oder kann weitere sachdienliche Angaben zu dem genannten Sachverhalt machen. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381 / 2083 -1111 oder -1112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell