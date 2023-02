Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Randalierer am Werk

Rostock (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag den 05.02.2023 mussten mehrere Streifenwagen der Bundespolizeiinspektion Rostock mit Sonder- und Wegerechten zum Haltepunkt Warnemünde Werft verlegen. Vorausgegangen war eine Meldung, dass eine 10-köpfige Personengruppe am S-Bahn Haltepunkt randalieren soll. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte am Ereignisort wurde festgestellt, dass zwei auf dem Bahnsteig fest montierte Mülleimer gewaltsam aus der Verankerung entfernt und in den Gleisbereich geworfen wurden. Eine Gefährdung für den Zugverkehr bestand zu keinem Zeitpunkt. Gemeinsam mit einer Streife der Landespolizei konnten die eingesetzten Beamten sieben Personen am Haltepunkt feststellen. Eine Tatbeteiligung der anwesenden Personen konnte jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht nachgewiesen werden. Die Personen wurden als Zeugen aufgenommen und noch vor Ort aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

