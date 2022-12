POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Autoreifen abgestochen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Ein Unbekannter drückte am Mittwoch, 30.11.2022, in dem Zeitraum zwischen 18.45 Uhr bis 22.00 Uhr, ein Schutzgitter eines Kellerfensters nach innen ein, um durch das offen stehende Kellerfenster in ein Zweifamilienhaus in der Hauptstraße zu gelangen. Die Kellerräumlichkeiten wurden von dem Unbekannten durchsucht. Er nahm ein verschlossenes E-Bike ...

mehr