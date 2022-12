POL-FR: Wieden: über gekipptes Fenster in Hotel eingestiegen

Freiburg (ots) - Am frühen Mittwochmorgen, 30.11.2022, hat es in einem aluminiumverarbeitenden Betrieb in Wutöschingen gebrannt. Gegen 04:30 Uhr war Alarm geschlagen worden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war zunächst ein Gabelstapler in einer Produktionshalle in Brand geraten. Von diesem griff das Feuer auf eine Zwischenwand über, die die Produktions- von ...

mehr