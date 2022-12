Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: In Keller eines Zweifamilienhauses eingestiegen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein Unbekannter drückte am Mittwoch, 30.11.2022, in dem Zeitraum zwischen 18.45 Uhr bis 22.00 Uhr, ein Schutzgitter eines Kellerfensters nach innen ein, um durch das offen stehende Kellerfenster in ein Zweifamilienhaus in der Hauptstraße zu gelangen. Die Kellerräumlichkeiten wurden von dem Unbekannten durchsucht. Er nahm ein verschlossenes E-Bike mit und verließ das Haus über die Hauseingangstür. Das verschlossene E-Bike wurde von dem Unbekannten vor dem Haus zurückgelassen. Es wurde nur die Satteltasche des E-Bikes mitgenommen. Vielleicht wurde der Unbekannte gestört. Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Das Zweifamilienhaus befindet sich hinter einem Bankinstitut.

