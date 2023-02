Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Unbekannte entwenden Notausstiegsleiter

Bad Kleinen (ots)

Unbekannte/Unbekannter Täter entwendeten am Bahnhof in Bad Kleinen die Notausstiegsleiter für den Personenaufzug am Bahnsteig 3/4, so die Information der Deutschen Bahn AG an die Bundespolizisten vom Bundespolizeirevier Wismar.

Eine eingesetzte Streife traf nach Ankunft am Bahnhof auf zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn Station und Service. Diese gaben an, am 10.02.2023 Servicearbeiten am Personenaufzug durchgeführt zu haben. Hierfür benötigten sie die Notausstiegsleiter und stellten diese im Anschluss, für weitere Servicearbeiten, im Schacht des Personenaufzuges ab. Durch die Mitarbeiter wurde der Schacht gegen unbefugten Zutritt mit einer Dreikantverriegelung gesichert. Nachdem am 15.02.2023 die Arbeiten fortgesetzt werden sollten, stellten sie den Diebstahl der Notausstiegsleiter (ausziehbare Aluminiumleiter) fest.

Durch die Bundespolizisten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Im Zusammenhang mit der Tat bittet die Bundespolizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat vom 10.02.2023 bis 15.02.2023 verdächtige Personen am Bahnhof Bad Kleinen beobachtet oder kann weitere sachdienliche Angaben zu dem genannten Sachverhalt machen, insbesondere zum Verbleib der Leiter. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381 / 2083 -1111 oder -1112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.

