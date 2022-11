Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Unfallfluchten auf Parkplätzen von Einkaufsmärkten

Pirmasens (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Freitag, zwischen 14:00 und 14;45 Uhr, einen auf dem Parkplatz des LIDL-Einkaufsmarktes abgestellten VW Scirocco. Der Schaden an der hinteren Stoßstange wird auf 500 Euro geschätzt.

Am Dienstag, zwischen 18:00 und 18:30 Uhr, wurde ein geparkter Kia Soul auf dem Parkplatz des "Thomas Philipps" in der Arnulfstraße von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Dieses müsste einen Schaden in Höhe des rechten Frontstoßfängers aufweisen. Das geparkte Fahrzeug wies graue Lackanhaftungen an der beschädigten Stelle auf. Die Schadenshöhe wird auf 3000 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell