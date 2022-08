Polizei Gütersloh

POL-GT: Mehrere gestohlene E-Bikes in Herzebrock-Clarholz aufgefunden

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - Aufgrund von Zeugenhinweisen trafen Polizisten der Kreispolizeibehörde Gütersloh am Samstagnachmittag (13.08., 17.00 Uhr) auf drei Männer an einem Haus an der Schillerstraße. Die Männer, 32, 40 und 40 Jahre alt, hantierten den Angaben nach mit mehreren hochwertigen E-Bikes im Garten eines Mehrfamilienhauses. Die Männer konnten für die sechs hochwertigen E-Bikes, welche teilweise schon zum Weitertransport in Plastikfolie eingewickelt worden waren, keine Eigentumsnachweise erbringen. Die drei Männer machten widersprüchliche Angaben zu der Herkunft der Räder. Zudem waren vier der Räder bereits zur Fahndung nach Diebstahl im Raum Bonn ausgeschrieben worden. Ein diensthabender Richter ordnete nach Würdigung der Gesamtumstände die Durchsuchungen der Wohnungen der Männer an der Schillerstraße und am Pöppelmannweg an. Die Durchsuchungen führten am Pöppelmannweg zu der Auffindung von drei weiteren E-Bikes. Auch für diese konnte der Wohnungsinhaber, einer der 40-Jährigen Herzebrock-Clarholzer, keine Eigentumsnachweise erbringen. Alle E-Bikes wurden sichergestellt. Gegen die drei Männer wurden ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen den Verdachts der Hehlerei eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell