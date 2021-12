Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Braunen Audi A 4 angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 14.12.2021 fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 10.45 Uhr und 11.50 Uhr auf der Straße Nordwall in Beckum gegen einen braunen Audi A 4. Trotz eines Schadens am linken vorderen Kotflügel flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

