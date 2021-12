Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Alkoholisierter Fahrradfahrer fährt gegen geparkten Pkw

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 14.12.2021 fuhr ein alkoholisierter Fahrradfahrer gegen 17.30 Uhr auf der Reichenbacher Straße in Warendorf gegen einen geparkten Pkw. Dadurch stürzte der 41-Jährige und am Auto entstand ein Sachschaden. Aufgrund des positiven Atemalkoholtests ließen die Polizisten dem Leichtverletzten eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren leiteten sie ein Ermittlungsverfahren gegen den Warendorfer ein.

