Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Metalldiebstahl an der Biebermühle

Donsieders (ots)

In der Nacht zum heutigen Dienstag (29.11.2022) kam es auf dem Gelände der Pfalzwerke Netz AG an der Biebermühle unmittelbar an der B270 zu einem Diebstahl von hochwertigem Metall sowie Maschinen. Nachdem der dortige Zaun insgesamt 3x durchtrennt wurde, wurden anschließend mehrere Container aufgebrochen, sodass am Ende ein Schaden von ca. 11.000,-EUR entstand. Aufgrund der Lage ist es gut möglich, dass vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer etwas Ungewöhnliches beobachtet haben. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 06333-9270 oder per Email an "piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de". |piwfb

