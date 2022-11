Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruch in der Bärenhütter Straße

Nünschweiler (ots)

Am Sonntag, zwischen 07:45 und 19:00 Uhr, brachen unbekannte Täter über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Bärenhütter Straße ein. Die Wohnung wurde komplett durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Im Ortsbereich waren tagsüber drei weiße Transporter mit vermutlich ausländischen Kennzeichen aufgefallen. Einer der Transporter habe gegen 17:00 Uhr vor dem Tatobjekt geparkt und der Fahrer sei in Richtung Haustür gegangen. Bereits nach kurzer Zeit sei der Transporter jedoch weitergefahren.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

