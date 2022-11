POL-PDPS: Einbruch in einen Bauwagen in der Hirtenwiese

Obersimten (ots) - Am Montag, um 10:44 Uhr, befuhr eine 34-Jähige Frau aus Pirmasens mit ihrem VW Polo die L484 von Vinningen kommend in Richtung Niedersimten. Nach dem Ortseingang Obersimten überholte sie ein Pkw in der ersten Linkskurve. Er scherte jedoch so frühzeitig wieder ein, dass die Frau so stark abbremsen musste, dass sie dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und ins Schleudern kam. Nach einer 180 ...

