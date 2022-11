Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht nach Überholmanöver

Obersimten (ots)

Am Montag, um 10:44 Uhr, befuhr eine 34-Jähige Frau aus Pirmasens mit ihrem VW Polo die L484 von Vinningen kommend in Richtung Niedersimten. Nach dem Ortseingang Obersimten überholte sie ein Pkw in der ersten Linkskurve. Er scherte jedoch so frühzeitig wieder ein, dass die Frau so stark abbremsen musste, dass sie dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und ins Schleudern kam. Nach einer 180 Grad-Drehung und einer Kollision mit der Leitplanke kam der Polo schließlich zum Stehen. Der verursachende Pkw, möglicherweise ein dunkelblauer Ford Galaxy oder ein ähnliches Modell mit Pirmasenser Kennzeichen, setzte einfach seine Fahrt fort. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell