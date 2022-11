POL-PDPS: Die Polizeidirektion Pirmasens lädt zum Berufsinformationsabend ein

Pirmasens (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Schillerstraße zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten schwarzen Opel Astra. Hierbei wurde die Heckscheibe eingeschlagen. Der Sachschaden wir auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Polizei Pirmasens bittet um Hinweise unter Tel. 06331/520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de |pips Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeidirektion Pirmasens Pressestelle Telefon: 06331-520-0 ...

