Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Containereinbruch auf Sportplatz

Hückelhoven-Schaufenberg (ots)

Sonntagnachmittag (29. Januar) stellte ein Nutzer eines Sportgeländes an der Straße Zum Sportplatz gegen 16 Uhr fest, dass unbekannte Täter gewaltsam in einen auf der Sportstätte befindlichen Aufbewahrungscontainer eingedrungen waren. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie eine unbekannte Anzahl an Getränkedosen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell