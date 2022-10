Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Sachbeschädigungen an Vereinsheim - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Durch Tritte und Schläge mit einem Holzstock wurden mehrere Rollläden und die dahinter befindlichen Fensterscheiben eines Vereinsheim "Am Rheinuferweg" von Unbekannten beschädigt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 28.10.2022. 19.00 Uhr und Samstag, 29.10.2022, 13.00 Uhr. Weiter wurde mit einem Holzstock in eine Scheibe geschlagen, in welcher dieser stecken blieb. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Täterschaft in das Vereinsheim gelangte. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum am Rheinuferweg gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell