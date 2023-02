Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Mit Kieslaster von der Straße abgekommen - Fahrerin leicht verletzt

Rendsburg (ots)

Heinkenborstel - Am Freitag (24.02.2023) wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Heinkenborstel und Hohenwestedt zu einem Einsatz in die Nindorfer Straße gerufen. Eine LKW-Fahrerin war mit ihrem Fahrzeug von der Straße abgekommen und konnte sich nicht aus dem auf der Seite liegenden Lastwagen befreien. Den Helfern gelang es schnell die Frau aus dem Fahrerhaus zu befreien, sie wurde leicht verletzt von der Besatzung des Rettungshubschraubers "Christoph 42" versorgt. Warum die Fahrerin mit ihrem mit Kies beladenen Lastwagen auf die Bankette neben der Fahrbahn geriet, ist noch nicht bekannt. Die Bergungsarbeiten werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Weiterhin muß geklärt werden, ob Kraftstoff ausgelaufen ist.

Eingesetzt waren die Freiwilligen Feuerwehren Heinkenborstel und Hohenwestedt, RTW, Rettungshubschrauber und Polizei.

Text und Foto: Carsten Rehder

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell