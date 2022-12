Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrolle im Stadtgebiet

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 28.12.2022 zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr wurde in der Branchweilerhofstraße (50 km/h) in Neustadt eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Von 77 gemessenen Fahrzeugen mussten lediglich sechs Fahrzeugführer wegen Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit verwarnt werden. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 67 km/h.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell