Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - Einbruch in Wohnhaus

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum vom 28.12.2022, 18:00 Uhr 23:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus An der Altenbach in Wachenheim. Bislang unbekannte Täter hebelten mit einem bislang nicht bekannten Gegenstand ein Fenster des Anwesens auf und durchwühlten im Anschluss das gesamte Haus. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

