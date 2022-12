POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss E-Scooter gefahren

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 28.12.2022 gegen 11:45 Uhr kam es auf der L454 zwischen Maxdorf und Weisenheim am Sand zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher verletzt wurde und augenscheinlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein 37-Jähriger befuhr mit seinem Opel Agila die L454 aus Maxdorf kommend in Richtung Weisenheim am Sand. Hierbei ...

