Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Einbruch in Firmengebäude (29.11.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr sind Unbekannte in ein Firmengebäude in der Straße "Auf Herdenen" eingebrochen. Die Einbrecher gelangten nach dem Aufwuchten einer Tür in das Gebäudeinnere einer Spedition und betraten eine Lagerhalle, wobei ein Alarm auslöste. Die Täter flüchteten daraufhin ohne Beute. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise zu den unbekannten Einbrechern nimmt die Polizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0, entgegen.

