Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim am Sand) - bei Unfall unter Alkoholeinwirkung verletzt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 28.12.2022 gegen 11:45 Uhr kam es auf der L454 zwischen Maxdorf und Weisenheim am Sand zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher verletzt wurde und augenscheinlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein 37-Jähriger befuhr mit seinem Opel Agila die L454 aus Maxdorf kommend in Richtung Weisenheim am Sand. Hierbei kam er auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab, rutschte in die Böschung und überschlug sich. Er musste durch die Freiwillige Feuerwehr durch die Frontscheibe geborgen werden. Der Fahrer des Opels wurde bei dem Unfall verletzt und durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten bei 37-Jährigen Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, da er unter Alkoholeinwirkung einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Opel Agila musste die L454 für 30 Minuten gesperrt werden. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von 2000 Euro.

