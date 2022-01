Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Wohnhaus und angrenzenden Schuppen

Bad Gandersheim (ots)

Echte, Kaisergasse, zw. 08.01.2022 von 10:00 Uhr bis 10.01.2022 15:00 Uhr Im genannten Tatzeitraum ist es durch bislang unbekannte Täter in der Kaisergasse in Echte zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Wohnhaus gekommen. Zudem drangen der oder die unbekannten Täter noch in einen angrenzenden Holzschuppen ein. Entwendet wurden mehrere Werkzeuge im Gesamtwert von ca. 1500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Bad Gandersheim unter der Tel.Nr. 05382-919200 (bas)

