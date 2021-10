Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Unfall beim Überholen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 20.10.2021, gegen 19:20 Uhr, kam es auf der B 317 zwischen Schopfheim und Zell zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei überholenden Fahrzeugen. Ein in Richtung Zell fahrender 26-jähriger Audi-Fahrer überholte unmittelbar am Bahnübergang beim Sportplatz einen vorausfahrenden Pkw. Als sich der Audi bereits auf dem linken Fahrstreifen befunden haben soll, kam es zur Kollision mit einem hinter dem Audi fahrenden Pkw. Dieser dürfte ebenfalls zum Überholen angesetzt haben. Der unbekannte Fahrer dieses Autos versuchte offensichtlich noch, nach links auszuweichen und beschädigte dabei einen Leitpfosten neben der Fahrbahn. Ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Fahrer. Der Audi wurde hinten links beschädigt. Das Polizeirevier Schopfheim sucht Zeugen (Kontakt 07622 66698-0)! Insbesondere die Insassen des überholten Wagens, einem dunklen VW Passat mit Lörracher Kennzeichen, werden gebeten, sich zu melden.

