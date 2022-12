Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkoholisiert auf dem Arbeitsweg...

Bild-Infos

Download

Weidenthal / Pfalz (ots)

... befand sich am 27.12.2022 um 10:40 Uhr eine 32-jährige Führerin eines Fiats aus der Verbandsgemeinde Lambrecht, als sie mit ihrem PKW in einen ordnungsgemäß geparkten PKW in der Hauptstraße in 67475 Weidenthal fuhr. Während der Aufnahme des Verkehrsunfalles konnte bei der Fahrerin, welche sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle befand, Hinweise auf eine aktuelle Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein durchgeführter Vortest vor Ort ergab letztlich einen Wert von 1,59 Promille, weshalb der leichtverletzten Dame eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein zum Zwecke der vorläufigen Entziehung beschlagnahmt wurde. Beide PKW's mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 3500 Euro. Die Fiat-Fahrerin muss sich nun in einem Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell