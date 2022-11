Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Weimar (ots)

In der Zeit vom 26.11.2022, 22:15 Uhr bis zum 27.11.2022, 14:15 Uhr wurde in der Walther-Victor-Straße ein ebenfalls in einer Parkbucht geparkter Pkw Opel Insignia durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Auch hier entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am Pkw konnte roter Fremdlack gesichert werden. Es entstand Sachschaden im Heckbereich des Opel. Ein farbmässig passendes Fahrzeug konnte im Unfeld nicht festgestellt werden

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell