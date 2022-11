Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Weimar (ots)

Am 24.11.2022 informierte die Halterin eines Pkw BMW die Polizei, das ihr Pkw in der Nacht durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt wurde. Der Pkw war ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellt. Vermutlich parkte ein anderes Fahrzeug aus und touchierte dabei den vorderen Stoßfänger des BMW. Der Verursacher entfernete sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort. Bei dem Fahrzeug könnte es sich möglicherweise um einen schwarzen SUV handeln. Näheres ist derzeit noch nicht bekannt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell