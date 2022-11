Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sofortige Fahndungsmaßnahmen führen zur Feststellung von drei Tatverdächtigen nach Pkw-Aufbruch

Jena (ots)

Am Samstag, den 26.11.2022 gegen 12:00 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über einen Pkw mit eingeschlagener Seitenscheibe im Bereich Hufelandweg/ Am Nordfriedhof. Hierbei konnte der Zeuge eine verdächtige Person wahrnehmen, welche sich zügig von dem aufgebrochenen Pkw entfernte und in ein Fahrzeug einstieg, welches anschließend den Tatort fluchtartig verließ. Aus dem angegriffenen Pkw Mercedes wurde eine Damenhandtasche mit Inhalt entwendet. Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte das gut beschriebene Fluchtfahrzeug im Nahbereich einer Kontrolle unterzogen werden. Gegen die 3 männlichen Insassen führt nun die Kriminalpolizei Jena ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahl.

