Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Versuchte gefährliche Körperverletzung im Zug

Bützow (ots)

Zu einer versuchten Körperverletzung im RB 17 auf der Bahnstrecke zwischen dem Hauptbahnhof Rostock und dem Bahnhof Bützow kam es am Samstag, den 04.03.2023. Eine Gruppe Jugendlicher reiste mit dem Zug und saß dem Beschuldigten gegenüber. Die Jugendlichen unterhielten sich mit dem Beschuldigten als dieser unvermittelt aufstand und versuchte mit dem spitzen Teil des Griffes eines Spachtels, bei dem der hölzerne Teil fehlte, auf einen der Jugendlichen einzustechen. Dieses konnte der Jugendliche durch Ausweichen verhindern, so dass der Beschuldigte in den Kopfteil des Sitzes stach. Im Anschluss verließ der Beschuldigte den Wagen und stieg am Bahnhof Bützow aus dem Zug aus. Dort fuhr er dann mit einem schwarzen E-Roller davon. Die Jugendlichen informierten über den Notruf die Landespolizei, die daraufhin sofort eine Nahbereichsfahndung auslöste und den Täter stellen konnte. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Atemalkoholwert von 2,53 Promille. Die Beamten des Polizeireviers Bützow stellten den E-Roller als auch den Spachtel sicher. Nunmehr ermittelt die Bundespolizei wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell