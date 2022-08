Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Tageswohnungseinbruch - Balkontür aufgehebelt und Schmuck entwendet

Nienburg (ots)

(Haa) Am vergangenen Samstag (27.08.2022) kam es zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr in der Nienburger Innenstadt zu einem Tageswohnungseinbruch in eine in der Hochparterre gelegene Wohnung.

Die Mieter waren zur Tatzeit abwesend. Als sie am Nachmittag nach Hause kamen, bemerkten sie sofort, dass etwas nicht stimmte. Beim ersten Blick in die Wohnung sahen sie, dass diverse Gegenstände auf dem Boden verstreut lagen und Schubladen geöffnet waren. Die Senioren vermuteten eine Straftat und verständigen umgehend die Polizei.

Da sie nicht wussten, ob sich der oder die Täter noch in ihrer Wohnung aufhielten, verschlossen sie richtigerweise ihre Wohnungstür und hielten sich bis zum Eintreffen der Polizei vor dem Haus auf.

Die anschließende Durchsuchung der Wohnung durch die Einsatzkräfte verlief jedoch ergebnislos. Anhand der vorhandenen Spuren konnten die Beamten feststellen, dass der oder die unbekannten Täter sich Zugang zu der Wohnung über den Balkon und die dazugehörige Balkontür verschafft hatten. Die Tür war aufgehebelt und die Räumlichkeiten augenscheinlich nach Wertgegenständen durchsucht worden. Im Anschluss verließ die unbekannte Täterschaft den Tatort über einen weiteren der Wohnung zugehörigen Balkon in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen hinsichtlich der Schadenssumme dauern an.

Die Nienburger Polizei bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise zu dem Einbruch. Wer in dem Zeitraum von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr im Bereich der Hannoverschen Straße, Ecke Mindener Landstraße und der Grünflächen am Steinhuder Meerbach verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 05021/9778 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell