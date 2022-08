POL-NI: Verkehrsunfallflucht Klosterstraße 11 in Rinteln

Stadthagen (ots) - Am Freitag, den 26.08.2022 kam es gegen 17:35 Uhr in der Brandenburger Straße in Stadthagen zu einer Verkehrsunfallflucht. Laut Zeugenangaben touchierte eine Sattelzugmaschine mit Auflieger einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Transporter, als diese versuchte, von der Brandenburger Straße in die Bogenstraße nach rechts abzubiegen. Am Transporter konnten grüne Lackanhaftungen des ...

