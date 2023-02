Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Peenebrücke in Wolgast (B 111)

Wolgast (LK V-G) (ots)

Am 25.02.2023 ereignete sich gegen 20:30 Uhr auf der Peenebrücke in Wolgast (B 111) ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 20-jähriger Fahrer mit seinen PKW Mitsubishi aus Richtung Wolgast/Mahlzow in Richtung Zentrum. Auf Grund der Straßenglätte kam der Mitsubishi nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf eine am Fahrbahnrand installierte Baustellensicherung und geriet dadurch ins Schleudern. In der weiteren Folge kollidierte eine nachfolgende 41-jährige Fahrerin eines PKW VW mit dem Mitsubishi. Auf diesen VW fuhr dann der darauf folgende PKW VW einer 44jährigen Fahrerin auf. Bei dem Unfall wurde im PKW Mitsubishi die 18jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurde durch Rettungskräfte zur weiteren Untersuchung ins Kreiskrankenhaus nach Wolgast verbracht. Die 41jährige Fahrerin des VW wurde ebenfalls leicht verletzt. Der 20-jährige Mitsubishifahrer sowie sowie 44-jährige Fahrerin des PKW VW blieben unverletzt. Der PKW Mitsubishi war nicht mehr fahrbereit und wurde eigenverantwortlich geborgen. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 11.000 Euro geschätzt.. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Abstumpfung der Fahrbahn war die B 111 auf Höhe der Unfallstelle für ca. 1,5 h voll gesperrt. Alle beteiligten Personen stammen aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald. An allen drei PKW wurden ordnungsgemäße Winterbereifungen festgestellt. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell